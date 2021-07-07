В эфире программы "О самом главном" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что кукурузу можно употреблять для профилактики инсульта и инфаркта, а также перечислил другие полезные свойства продукта.
По словам диетолога, в кукурузе много магния.
– Магний в союзе с витамином В6 действует на головной мозг и сосуды. Он снижает дозированное артериальное давление и нагрузку на сердце, а также улучшает метаболизм сердечной мышцы. Поэтому кукуруза является профилактикой инсульта и инфаркта, – рассказал Михаил Гинзбург.
Кроме того, в продукте содержится клетчатка.
– Она обладает пробиотическим действием, то есть помогает жить нашей симбионтной микрофлоре, которая обладает массой функций. Одна из них – стимуляция иммунитета, – отметил диетолог.
Много в кукурузе и антиоксидантов, которые помогают продлить молодость.
– Антиоксиданты нужны нам, потому что в организме в процессе обмена веществ все время образуются так называемые свободные радикалы. При их присоединении к функциональным молекулам, например белкам и ферментам, функция последних нарушается. Антиоксиданты же быстро связываются с этими свободными радикалами и гасят их активность, – объяснил Михаил Гинзбург.
Вместе с тем кукуруза богата калием, который также важен для человека.
– Калий необходим для расслабления человека и снижения артериального давления, – добавил врач.
В заключении Михаил Гинзбург упомянул витамины группы В, которые также есть в кукурузе.
–- Они осуществляют весь окислительный обмен в организме. То есть извлечение энергии связанно именно с этими витаминами, – добавил диетолог.
Фото: pixabay.com
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Диетолог посоветовал употреблять кукурузу для профилактики инсульта
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