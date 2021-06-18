Некоторые продукты с мясом сочетать нежелательно. Почему и что входит в этот список, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Слова эксперта передает РИА Новости.
В первую очередь медик обратила внимание на несочетаемость мяса и молочных продуктов. «Дело в том, что кальций, который содержится в сырах, молоке, йогуртах, ухудшает всасывание железа в среднем на 50–60 процентов. Это важно учитывать, когда речь идет о питании детей, беременных, пациентов с анемией», – отметила Татьяна Бочарова.
Кстати, из напитков к мясным блюдам молоко или кефир не единственное, что диетолог советует исключить. Также не рекомендуется запивать мясо кофе или чаем: полифенол танин, который есть в этих напитках, снижает усвоение железа.
«Кроме того, мясо хуже переваривается с крахмалистыми продуктами: хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами, – добавила Татьяна Бочарова. – Это допустимое сочетание, но его следует избегать тем, кто склонен к полноте. Пациентам с лишним весом лучше употреблять мясо с зеленью и овощами».
Фото: pixabay.com
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Диетолог перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать мясо
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