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  2. Диетолог перечислил продукты, которые помогут укрепить кости

Диетолог перечислил продукты, которые помогут укрепить кости

Врач-диетолог профессор Михаил Гинзбург рассказал, употребление каких продуктов поможет укрепить кости, пишет Москва 24.


Медик подчеркнул, что для достижения такой цели в рацион нужно добавить больше продуктов, богатых кальцием и витамином D. Это, к примеру, молочные продукты, листовые овощи, а также жирная рыба и яичные желтки.

Правда, есть нюанс. Чтобы витамин D усваивался в организме, нужен еще и витамин С – аскорбиновая кислота, цитрусовые.

Михаил Гинзбург посоветовал обратить внимание на содержание в пище железа и кремния: они способствуют усвоению витамина D. «Обычно это животные продукты: мясо, рыба, а также крупы и бобовые», – перечислил диетолог.

Фото: pixabay.com
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