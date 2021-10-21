Диетолог перечислил продукты, которые помогут укрепить кости

Врач-диетолог профессор Михаил Гинзбург рассказал, употребление каких продуктов поможет укрепить кости, пишет Москва 24.
Медик подчеркнул, что для достижения такой цели в рацион нужно добавить больше продуктов, богатых кальцием и витамином D. Это, к примеру, молочные продукты, листовые овощи, а также жирная рыба и яичные желтки.
Правда, есть нюанс. Чтобы витамин D усваивался в организме, нужен еще и витамин С – аскорбиновая кислота, цитрусовые.
Михаил Гинзбург посоветовал обратить внимание на содержание в пище железа и кремния: они способствуют усвоению витамина D. «Обычно это животные продукты: мясо, рыба, а также крупы и бобовые», – перечислил диетолог.
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