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  2. Диетолог объяснила, что будет, если съедать горсть фисташек ежедневно

Диетолог объяснила, что будет, если съедать горсть фисташек ежедневно

Горсть фисташек в ежедневном рационе окажет благоприятное воздействие на организм. Как именно, рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо, слова которой передает РИА Новости.


Во-первых, по словам врача, эти орехи «богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить холестерин, также содержат витамины А и Е, что поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение». Также важным фактором является содержание в фисташках магния, который помогает при стрессах и для стабилизации артериального давления. «Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела», — добавила Барредо.

Впрочем, налегать на фисташки не стоит: у них достаточно большая калорийность. Кроме того, фисташки могут быть достаточно солеными, людям с гипертонией следует выбирать орехи без соли. Алена Барредо подчеркнула, что от фисташек стоит воздержаться людям с нарушениями функции поджелудочной железы. 

Фото: pixabay.com
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