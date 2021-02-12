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Диетолог объяснил, почему после приема пищи может сохраняться чувство голода

Не всякая пища снижает аппетит. Иногда даже высококалорийные продукты не способны насытить организм. Этому есть несколько объяснений, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в программе "О самом главном".


– Пища так или иначе снижает аппетит, то есть после еды есть все-таки хочется меньше. Это абсолютно логично. Но не всякая пища снижает аппетит в одинаковой степени. Когда стали сравнивать калорийность пищи и ее сытность, оказалось, что это не совсем одно и то же. Выяснилось, что не очень калорийные продукты могут дать больше энергии, чем сытные, – сказал диетолог.

По словам врача, бывает и обратное, когда продукты с очень высокой калорийностью лучше насыщают организм.

– Сытость – это весьма сложное чувство, зависящие от многих факторов. Так, например, сахар очень быстро попадает в головной мозг. И определенные структуры центрального отдела нервной системы как бы получают энергию. Однако сахар как пришел, так быстро и ушел. Поэтому мозг снова будет подавать сигналы о голоде, – отметил врач.

По словам диетолога, чувство сытости зависит еще и от объема потребляемых продуктов.

– Например, я съел много капусты, а калорий в ней немного –10 на 100 граммов. Она наполнила желудок, благодаря чему наступило чувство сытости. Однако после воздействия капустного сока на желудок вновь приходит голод. Но если капуста будет тушеной или отварной, за счет чего снизится кислотность продукта, то сытность будет выше в зависимости от объема, – резюмировал Михаил Гинзбург.

Фото: pixabay.com
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