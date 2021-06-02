При выборе молодого картофеля необходимо отдавать предпочтение красным сортам, поскольку в таком овоще содержится меньше крахмала и больше антоцианов. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Диетолог отметил, что в красном картофеле находится только десять процентов крахмала.
– Крахмал – это наше основное питательное вещество. Пятьдесят процентов калорийности приходится на этот сложный углевод, – отметил диетолог.
Специалист объяснил, что в красном картофеле, помимо всего прочего, содержится крахмал, который медленно расщепляется до глюкозы.
– Это понятие называется гликемический индекс. У красного молодого картофеля он не очень высокий по сравнению с уже лежавшим овощем. Обусловлено это тем, что в продукте наряду с крахмалом довольно много пищевых волокон, в частности, есть пектин, который замедляет расщепление сложного углевода, а также освобождение и всасывание глюкозы, – обратил внимание Михаил Гинзбург.
Кроме того, в красных сортах картофеля много антоцианов – биоактивных молекул, обладающих антиоксидантным действием.
– Они необходимы человеку для того, чтобы не так скоро наступали возрастные болезни, – уточнил диетолог.
Отмечается, что в желтом картофеле крахмала немного больше – 14 процентов, а в белом – 17 процентов.
Фото: pixabay.com
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Диетолог объяснил, как выбрать самый полезный картофель
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