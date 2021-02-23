Специалист рассказала, какие продукты стоит употреблять мужчинам для поддержания своего здоровья, сообщает РИА Новости.
Так, в список продуктов попали морская рыба, мидии, гранат, красное мясо и мясо птицы. По мнению ученых, именно эта пища богата жирными кислотами и белками, которые поддерживают синтез тестостерона.
Врач-диетолог Маргарита Макуха объяснила, что в силу метаболических особенностей и гормонального фона рацион мужчин может отличаться от рациона женщин.
– Мышечная ткань у мужчин более развита, поэтому для поддержания мышечной массы необходимо ежедневное потребление белковой пищи. Синтез главного мужского гормона – тестостерона – существенно зависит от состава и качества потребляемой пищи, – уточнила специалист.
По мнению диетолога, для поддержания тестостерона в организме на оптимальном уровне необходимо заполнить свой рацион полезными полиненасыщенными жирными кислотами, которые содержатся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо. Также специалист предупредила о необходимости для организма цинка и селена, которые содержатся в чесноке, злаках, бананах, капусте, морепродуктах и имбире.
Макуха отметила, что фастфуд, спиртное и простые углеводы негативно влияют на синтез мужских гормонов.
В качестве профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем врач порекомендовала ежедневно потреблять пищу, богатую клетчаткой, витаминами и минералами.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала продукты, улучшающие здоровье мужчин
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