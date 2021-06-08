По словам врача-диетолога, нутрициолога, члена Ассоциации диетологов Канады Натальи Нефедовой, даже низкокалорийные напитки не всегда полезны. Она назвала оптимальное питье для диеты, сообщает РИА Новости.
Эксперт отметила, что количество и качество того, что вы пьете, имеет такое же значение, как и еда. Во время диеты она призвала отказаться от газированных напитков. И сладких, и тех, которые не содержат сахара, так как в них есть сахарозаменители, а это далеко не самые полезные продукты.
– Пакетированные соки надо исключить. Если это даже свежевыжатые соки, то важно понимать, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае содержатся хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться, – объяснила диетолог.
По ее словам, не стоит ждать, что какие-то напитки избавят вас от лишнего веса, а распространенное мнение, что кофе – это очень эффективное жиросжигающее средство, вряд ли соответствует действительности.
– Кофе, конечно, ускоряет метаболизм, но не сильно. Это не какое-то волшебство: мол, выпили чашку кофе – и все, начали терять килограммы с безумной скоростью, такого нет, – пояснила Наталья Нефедова.
Лучший напиток во время диеты – это вода, уверена врач.
– Я бы советовала, конечно, пить обычную воду. Если вам не нравится обычная вода, добавьте туда сок лимона, – дала совет она.
Она добавила, что стоит не время от времени употреблять здоровые продукты и правильные напитки, а делать это постоянно, обеспечив себя сбалансированным рационом.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала лучший напиток во время диеты
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