Диетолог назвал снижающие уровень сахара в крови продукты

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" перечислил полезные для людей с сахарным диабетом 2-го типа продукты, снижающие уровень глюкозы в крови.
В первую очередь диетолог посоветовал включать в рацион бобовые.
– Фасоль и другие бобовые (чечевица, нут, горох), как было показано в большом количестве эпидемиологических исследований, действительно положительно влияют на течение сахарного диабета 2-го типа и всех возрастных болезней. Показано, что если человек съедает хотя бы одну порцию бобовых в день, вполовину снижается вероятность развития данного заболевания, – объяснил врач.
Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в дополнение слов коллеги отметил, что это свойство наиболее характерно для зеленой фасоли, а не для зерновой.
Вместе с тем Михаил Гинзбург подчеркнул, что большая часть калорийности фасоли обусловлена содержанием растительного белка. С возрастом у людей наблюдается недостаток этого вещества, поэтому для них важно употреблять больше бобовых.
Также для людей с диабетом 2-го типа важна гречневая крупа.
– Гречка из всех круп обладает наименьшим гликемическим индексом. Она богата сложными углеводами, благодаря чему метаболизируется медленно, и глюкоза, из которой состоит крахмал, освобождается тоже медленно. Идет подкормка мышц и головного мозга, при этом не повышается резко уровень сахара в крови. При употреблении сложноуглеводных продуктов течение сахарного диабета стабилизируется, то есть становится более благоприятным, – обратил внимание диетолог.
И наконец, имбирь ценен своим противовоспалительным действием.
– Он повышает чувствительность тканей к инсулину. Регулярное употребление имбиря в пищу в виде чая или приправы стабилизирует течение сахарного диабета 2-го типа, – заключил Михаил Гинзбург.
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