В эфире программы "О самом главном" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург посоветовал включать в рацион больше смородины с целью поддержания упругости кожи и замедления старения организма.
– Старение связано с хроническим вялотекущим малосимптомным воспалением, а смородина содержит очень много противовоспалительных веществ. В ягоде также есть факторы, которые защищают геном клетки от повреждений. Это тоже один из механизмов старения и накопления мутаций. Кроме того, смородина может запускать процесс самоочищения клетки, так называемую аутофонию, когда клетка избавляется от избытков ранее наделанного белка, – рассказал диетолог.
В заключение Михаил Гинзбург напомнил, что в рацион обязательно включать не только овощи и фрукты, но еще и ягоды.
– Исследования показывают, что смородина тормозит чрезмерную активность меланоцит – клеток нашей кожи, которые пигментируют ее и которые при чрезмерной активности могут стать причиной меланомы, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Отмечается, что полезные свойства смородины на этом не исчерпываются.
– Молодость кожи и ее упругость зависят от того, сколько в ней коллагена. Смородина за счет высокой концентрации витамина С усиливает синтез этого белка и способствует исчезновению морщин, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвал смородину продуктом долголетия
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