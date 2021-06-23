Диетолог назвал смородину продуктом долголетия

– рассказал диетолог.В заключение Михаил Гинзбург напомнил, что в рацион обязательно включать не только овощи и фрукты, но еще и ягоды.– дополнил слова коллегиОтмечается, что полезные свойства смородины на этом не исчерпываются.– обратил внимание Сергей Агапкин.Фото: pixabay.com