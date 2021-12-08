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  2. Диетолог назвал продукт, обладающий омолаживающим эффектом

Диетолог назвал продукт, обладающий омолаживающим эффектом

Сохранить молодость и энергичность помогают некоторые продукты. О том, какой именно включить в рацион для профилактики возрастных болезней, в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.


Сайра обладает омолаживающим эффектом за счет высокого содержания жиров – 21 грамм в 100 граммах продукта.

– Рыбий жир богат омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным, антиатерогенным и омолаживающим действием. Они также важны для профилактики комплекса возрастных болезней, – обратил внимание диетолог.

 В дополнение слов коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин сказал, что сайра также богата кобальтом.

– Это важный микроэлемент, который влияет на кроветворение. Достаточно 50 граммов в день, чтобы восполнить суточную потребность в кобальте, – уточнил врач.

Также в сайре много хрома. В 100 граммах – 110 процентов от суточной нормы этого вещества.

Фото: pixabay.com
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