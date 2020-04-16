Дезинфекция улиц и остановок проводится один раз в сутки — МЖКХ

В соответствии с разработанными регламентами обработка дезинфицирующими средствами улично-дорожной сети в городах с последующей промывкой технической водой проводится один раз в сутки. Об этом сообщил первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в ходе онлайн-брифинга в четверг в Минске.





Также один раз в сутки проводится обработка остановок. Дезинфекция подземных и наземных пешеходных переходов и платформ проводится два раза в сутки.

«В Минске для проведения уборочных работ на улично-дорожной сети ежесуточно задействовано более 500 единиц техники», — отметил специалист. Только поливочных машин порядка 180 единиц.

Дезинфекция подъездов жилых домов также проводится один раз в сутки.