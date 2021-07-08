Действительно ли опасны продукты с ГМО для организма? Объясняет нутрициолог

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Она пояснила, что самыми генетически модифицированными являются соя, кукуруза, рапс, картофель, пшеница., – сказала эксперт.Ксения Черная более подробно остановилась на пшенице. В ней содержится глютен аглютеинбелок зародышей, который как раз и является генномодифицированным. Этот белок чужеродный, организм его не воспринимает. Так подавляется иммунная система, может начаться воспалительный процесс., – добавила нутрициолог.