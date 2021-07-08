Многие люди уверены, что ГМО-продукты влияют на генетический код человека, другие – что модифицированная еда ничем не отличается от обычной и даже превосходит ее по качеству.
Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале объяснила, вредят ли продукты, содержащие ГМО, человеческому организму.
Фото: pixabay.com
Она пояснила, что самыми генетически модифицированными являются соя, кукуруза, рапс, картофель, пшеница.
– Эти продукты производят самый отрицательный эффект на организм. Научными исследованиями подтверждено, что созданные при генной инженерии белки ухудшают состояние здоровья, – сказала эксперт.
Ксения Черная более подробно остановилась на пшенице. В ней содержится глютен аглютеин – белок зародышей, который как раз и является генномодифицированным. Этот белок чужеродный, организм его не воспринимает. Так подавляется иммунная система, может начаться воспалительный процесс.
– Если регулярно есть колбасы, фастфуд, соусы, можно нанести серьезный вред организму. То есть модифицированный белок будет встраиваться и приспосабливаться к ДНК, – добавила нутрициолог.
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Действительно ли опасны продукты с ГМО для организма? Объясняет нутрициолог
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