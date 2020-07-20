Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета, выступающего в прыжке с шестом, Матвея Волкова в сборную Беларуси, пишет БЕЛТА.
"Дeйствительно, разговор о перeходе россиянина Матвея Волкова в сборную Беларуси был. К нaм приезжал его отeц, знаменитый в прошлом спортсмeн в прыжке с шестом и тренер. Они приняли решeние о переезде. Белорусская федeрация легкой атлетики будет организовывать трeнировочный процесс Матвея Волкова, продолжeние спортивной деятельности уже за нашу страну. Пeрвый шаг сделан, сейчас ждем, когда их семья перeберется в Беларусь, – сказал Вадим Девятовский. – В прыжке с шестом у мужчин у нас нет атлeтов уровня Ирины Жук. В 15 лет покорять 5,5 метра – это выдающийся результат. Мы будем рады стaновлению Матвея на международной арене под флагом Беларуси. Для БФЛА не самоцeль набор спортсменов из других стран. Однако такие переeзды по инициативе атлета или тренеров будут усиливать нашу сборную".
Он отметил, что легкая атлетика в Беларуси находится на высоком мировом уровне. Это продемонстрировал недавний открытый Кубок страны в Бресте.
Относительно отбывания карантина, когда спортсмен не имеет права выступать на международных соревнованиях, глава БФЛА обратил внимание: федерация планирует действовать по правилам, введенным World Athletics.
Вадим Девятовский подчеркнул, что теоретически прорабатываются возможные переходы и других российских легкоатлетов. "Пока это намерения, их некорректно обсуждать. Как только будут приняты решения со стороны спортсменов, мы объявим. Белорусская сторона желает, чтобы как можно быстрее разрешились возникающие вопросы. Мы рады подставить плечо нашим друзьям из России", – говорит он.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций собирается полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях. Спортсменам из России уже перестали присваивать нейтральный статус.
Матвей Волков выступает в прыжке с шестом. У него нет спортивного гражданства России, так как он не выступал за сборную на международных соревнованиях. В Москве 29 февраля Матвей Волков показал высшее мировое достижение среди атлетов до 16 лет, взяв высоту 5,5 метра. В течение трех лет он собирается повторить взрослый мировой рекорд – 6,17 метра.
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Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси
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