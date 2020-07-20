Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси

Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета, выступающего в прыжке с шестом, Матвея Волкова в сборную Беларуси, пишет БЕЛТА.



"Дeйствительно, разговор о перeходе россиянина Матвея Волкова в сборную Беларуси был. К нaм приезжал его отeц, знаменитый в прошлом спортсмeн в прыжке с шестом и тренер. Они приняли решeние о переезде. Белорусская федeрация легкой атлетики будет организовывать трeнировочный процесс Матвея Волкова, продолжeние спортивной деятельности уже за нашу страну. Пeрвый шаг сделан, сейчас ждем, когда их семья перeберется в Беларусь сказал Вадим Девятовский.  В прыжке с шестом у мужчин у нас нет атлeтов уровня Ирины Жук. В 15 лет покорять 5,5 метра  это выдающийся результат. Мы будем рады стaновлению Матвея на международной арене под флагом Беларуси. Для БФЛА не самоцeль набор спортсменов из других стран. Однако такие переeзды по инициативе атлета или тренеров будут усиливать нашу сборную".

Он отметил, что легкая атлетика в Беларуси находится на высоком мировом уровне. Это продемонстрировал недавний открытый Кубок страны в Бресте.

Относительно отбывания карантина, когда спортсмен не имеет права выступать на международных соревнованиях, глава БФЛА обратил внимание: федерация планирует действовать по правилам, введенным World Athletics.

Вадим Девятовский подчеркнул, что теоретически прорабатываются возможные переходы и других российских легкоатлетов. "Пока это намерения, их некорректно обсуждать. Как только будут приняты решения со стороны спортсменов, мы объявим. Белорусская сторона желает, чтобы как можно быстрее разрешились возникающие вопросы. Мы рады подставить плечо нашим друзьям из России" говорит он.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций собирается полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях. Спортсменам из России уже перестали присваивать нейтральный статус.

Матвей Волков выступает в прыжке с шестом. У него нет спортивного гражданства России, так как он не выступал за сборную на международных соревнованиях. В Москве 29 февраля Матвей Волков показал высшее мировое достижение среди атлетов до 16 лет, взяв высоту 5,5 метра. В течение трех лет он собирается повторить взрослый мировой рекорд – 6,17 метра.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Сумма торговых сделок на 17-м Чанчуньском автосалоне превысила 10 миллиардов юаней
Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси
За прошлый год 1,2 миллиона белорусов путешествовали по стране
Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Верховный Суд отклонил жалобу Цепкало на решение ЦИК
В заказнике «Озеры» для людей с ограниченными возможностями появилась новая тропа
Беловежскую пущу ежегодно посещает более 600 тысяч туристов
Правительство назначило нового зампреда "Беллегпрома"
Израиль продлил до 1 сентября запрет на въезд иностранцев
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«Ты взгляни ему в лицо…»
При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, восемь ранены
В Google Chrome для Android появились отложенные загрузки
Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена
Президент пригласил в Беларусь экспертов Интерпола ознакомиться с материалами «дела Белгазпромбанка»
Ввод в эксплуатацию жилья в Беларуси в первом полугодии увеличился на 4 процента
Создатель олимпийского Мишки скончался на 85-м году жизни
Кровь на белой блузке – российский эксперт рассказал об изощренных технологиях воздействия извне
Наводнения привели к смерти 21 жителя Бангладеш
В Дятловском районе состоялся масштабный рейд по проверке сохранности техники в период уборки урожая
Новый посол Беларуси в США планирует в августе отбыть в Вашингтон
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кристина скоро вернется. Часть вторая
Парламенты Беларуси и ОАЭ планируют активнее взаимодействовать на международной арене
Лукашенко: Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном
«Золотой мяч» не будут вручать впервые с момента основания премии
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси
Заместитель главного врача Бобруйской станции скорой помощи: люди ценят сложную работу бригад скорых
PlayStation 5 будут продавать не более одной штуки в руки
Один из самых известных телеметеорологов умер в России
Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии межгосударственного диалога с Колумбией
Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием
Власти Франции восстановят собор в Нанте после пожара
мнение
Татьяна БИЗЮК
Разглядеть на экзамене талант
Xiaomi представила беспроводные наушники с шумоподавлением за 11 долларов
Продажи Renault в первом полугодии стали худшими с 2009 года
В Новогрудском районе горел автомобиль МАЗ
Биржа: 20 июля евро подорожал, российский рубль и доллар подешевели
Звезда сериала «Убойная сила» умерла в России
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
Кадровый день у Президента
На Брестчине началась массовая жатва
Лукашенко произвел кадровые обновления в системе национальной безопасности
Британским госслужащим запретили проводить совещания в помещениях, где есть смарт-колонки
Строительство ТРЦ началось на месте бывшего Червенского рынка
Игру Worms Armageddon обновили спустя 21 год после выпуска
Авторы
СКАНИРУЙТЕ