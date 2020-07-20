Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси

сказал Вадим Девятовский.Он отметил, что легкая атлетика в Беларуси находится на высоком мировом уровне. Это продемонстрировал недавний открытый Кубок страны в Бресте.Относительно отбывания карантина, когда спортсмен не имеет права выступать на международных соревнованиях, глава БФЛА обратил внимание: федерация планирует действовать по правилам, введенным World Athletics.Вадим Девятовский подчеркнул, что теоретически прорабатываются возможные переходы и других российских легкоатлетов.говорит он.Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций собирается полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях. Спортсменам из России уже перестали присваивать нейтральный статус.Матвей Волков выступает в прыжке с шестом. У него нет спортивного гражданства России, так как он не выступал за сборную на международных соревнованиях. В Москве 29 февраля Матвей Волков показал высшее мировое достижение среди атлетов до 16 лет, взяв высоту 5,5 метра. В течение трех лет он собирается повторить взрослый мировой рекорд – 6,17 метра.