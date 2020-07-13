Девушку сбили на переходе в Минске

ЧП произошло на улице Волгоградской, рассказали в ГАИ Минска.

Honda сбила девушку на пешеходном переходе на столичной улице Волгоградская.

– Водитель автомобиля Honda, двигаясь по улице Волгоградская, у дома № 51 совершила наезд на пешехода 1995 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г.Минска Ирина Кавецкая.

По ее словам, девушку отвезли в больницу для осмотра. По факту аварии ГАИ проводит проверку.