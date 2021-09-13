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  2. Девушка заключила договор о правилах в отношениях со своим бойфрендом на 17 страниц

Девушка заключила договор о правилах в отношениях со своим бойфрендом на 17 страниц

21-летняя Энни Райт из Атланты, штат Джорджия, предложила своему молодому человеку заключить контракт о правилах их отношений. Об этом сообщает Daily Mirror.

Иллюстративное фото

Такую идею Энни озвучила спустя 14 дней после знакомства с парнем – он ее поддержал. Прошел год, пара до сих пор не усомнилась в правильности того решения.  

Райт познакомилась со студентом юридического факультета Майклом Хэдом в Tinder почти год назад. Через две недели общения американка, у который был неудачный опыт отношений, в шутку предложила Хэду заключить договор о правилах в отношениях. Юноша поддержал ее, был составлен договор на 17 страниц. 

Девушка потребовала, чтобы ее парень ходил в спортзал минимум 5 раз в неделю, платил за нее на свиданиях и дарил цветы два раза в месяц. Молодые люди письменно пообещали друг другу не замалчивать проблемы и при их возникновении решать все путем диалога. 

– Мы с Майклом похожи на партнеров по бизнесу, но с важным дополнением: мы любим друг друга. Мы по-деловому решаем все наши проблемы, – отметила Райт. 

Девушка считает, что в отношениях очень важно уважать границы друг друга. 

Скоро влюбленные отметят год с начала отношений. По мнению американки, секрет их счастья именно в контракте. Пара планирует расширить его в скором времени. 

Фото: pixabay.com
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