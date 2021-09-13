Девушка заключила договор о правилах в отношениях со своим бойфрендом на 17 страниц

21-летняя Энни Райт из Атланты, штат Джорджия, предложила своему молодому человеку заключить контракт о правилах их отношений. Об этом сообщает Daily Mirror.
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Такую идею Энни озвучила спустя 14 дней после знакомства с парнем – он ее поддержал. Прошел год, пара до сих пор не усомнилась в правильности того решения.
Райт познакомилась со студентом юридического факультета Майклом Хэдом в Tinder почти год назад. Через две недели общения американка, у который был неудачный опыт отношений, в шутку предложила Хэду заключить договор о правилах в отношениях. Юноша поддержал ее, был составлен договор на 17 страниц.
Девушка потребовала, чтобы ее парень ходил в спортзал минимум 5 раз в неделю, платил за нее на свиданиях и дарил цветы два раза в месяц. Молодые люди письменно пообещали друг другу не замалчивать проблемы и при их возникновении решать все путем диалога.
– Мы с Майклом похожи на партнеров по бизнесу, но с важным дополнением: мы любим друг друга. Мы по-деловому решаем все наши проблемы, – отметила Райт.
Девушка считает, что в отношениях очень важно уважать границы друг друга.
Скоро влюбленные отметят год с начала отношений. По мнению американки, секрет их счастья именно в контракте. Пара планирует расширить его в скором времени.
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