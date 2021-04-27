Девушка подозревается в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией

пояснила sb.by, что пара состояла в романтических отношениях непродолжительное время. Представитель ведомства добавила: в связи с врачебной тайной не разглашается никакая информация об этих людях.Следствие установило, что с 2010 года фигурантка стояла на медицинском учете с диагнозом ВИЧ-инфекция. Отмечается, что пациентка была осведомлена об уголовной ответственности в случае, если она подвергнет опасности здоровье другого человека. Но подозреваемая проигнорировала эти требования: без использования средств защиты на протяжении 2011–2012 г. она неоднократно вступала в интимную близость с жителем Солигорского района. О том, что он заражен ВИЧ, пострадавший узнал только спустя несколько лет.В апреле 2021 года в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ) УК. Ранее она была судима за хищение, сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление.Следователем изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемой, устанавливается иные лица, которые могли быть поставлены ею в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.