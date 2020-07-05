Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и испытала шок

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В марте 22-летняя Донна приобрела в супермаркете пакет картофеля. Затем был введен карантин, и девушка перебралась к своему молодому человеку, забыв картофель на кухне. Через три месяца она вернулась домой и увидела, что из пакета с картофелем вытянулись «щупальца» и растянулись по кухне. Ростки достигли метра в длину и даже проросли через щель между столешницей и стеной.Сначала француженка была шокирована, так как свет был выключен, и она не сразу поняла, что случилось. Затем случившееся ее рассмешило. Донна опубликовала видео с проросшим картофелем в социальных сетях. Ее друзей это повеселило, некоторые посчитали это невероятным.На наведение порядка девушка потратила несколько часов. Некоторые побеги пришлось разрезать ножницами. Она пересадила картофель, чтобы понаблюдать, как он будет расти дальше.Ранее жительница Великобритании сообщила о том, как поверила в призраков после того, как однажды заметила на экране видеоняни чьи-то руки. Она пошла к медиуму, который рассказал ей, что, скорее всего, запечатленные ею на снимке руки принадлежат призракам родителей ее мужа.