За вовлечение детей в незаконную уличную активность придется платить

Сделать из детей уличный таран, который якобы сметет власть, — эта идея уже не раз опробована в различных «цветных революциях». От «арабской весны» до недавних событий в России манипуляция сознанием подростков становится обычным элементом протестных технологий. С Украины пошел известный хештег «онижедети». Его смысл прост и подл: бросить под дубинки и водометы подростков, чтобы затем картинно ужасаться жестокости правоохранителей. С лета 2020 года такая же практика распространилась и в нашей стране. В минском ГУВД мне рассказали, что количество детей среди участников прошлогодних митингов исчислялось несколькими сотнями. Причем политтехнологи очень грамотно стараются вывести школьников на площади: применяют знание молодежных субкультур, учитывают возрастную психологию, делают антиобщественное поведение «модным». Внедрение этой установки в головы юного поколения происходит через интернет — соцсети и мессенджеры. Пытаясь устроить «революцию детей», взрослые дяди и тети еще недавно чувствовали себя в Беларуси достаточно вольготно: ответственности за эти действия у нас не предусматривалось. С введением в силу нового Кодекса об административных правонарушениях ситуация поменяется. Но на фоне других важных изменений на это новшество пока не обратили большого внимания. Напрасно.
Соответствующая административная статья существовала у нас давно, но касалась она исключительно спаивания несовершеннолетних. Статья 17.4 предусматривала ответственность лишь за покупку подростку алкогольных напитков и иное вовлечение его в употребление спиртного или других одурманивающих веществ.
В новом кодексе та же статья не только стала значиться под другим номером — 19.4, но и получила важное дополнение. Теперь она выглядит так:
«Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение лицом, достигшим возраста 18 лет, заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка, влекут наложение штрафа в размере от пяти до 30 базовых величин».
Таким образом, с 1 марта 2021 года, когда новый кодекс вступит в силу, отвечать по закону за поведение юных «революционеров» придется не только их родителям, но и любому лоботрясу, достигшему 18 лет, который вздумает пригласить малолеток из соседнего двора на уличную акцию. Причем данный поступок относится к категории значительных административных правонарушений, то есть отделаться замечанием или предупреждением вряд ли получится.
Конечно же, в первую очередь новая норма должна коснуться деятельности массы телеграм-каналов, владельцы которых почитают себя властителями юных умов. Практически все подростки, задержанные во время незаконных уличных шествий в Беларуси, ссылались на руководящую и направляющую роль этих средств массовой коммуникации. Говорили, мол, бес попутал. В роли беса, как правило, оказывался конкретный администратор дворового чатика. Раньше его особо не беспокоило, насколько юная аудитория поддержит призыв махать флагами или орать лозунги. Теперь же достаточно одного подростка, соблазненного броскими фразами о выходе на улицы, чтобы к многочисленным прегрешениям телеграм-пастухов добавилась еще одна статья. Думаю, родители тоже задумаются, стоит ли тащить с собой детей на очередные «бродилки». Штраф в 30 базовых, конечно, не самый огромный, но вот факт привлечения к административной ответственности может повлечь довольно неприятные правовые последствия.
КСТАТИ
Организаторы российских протестных акций не видят ничего предосудительного в привлечении к таким мероприятиям детей. Так, глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков прямо заявил: «А что тут такого?» Также он публично сокрушался, что на субботние протесты пришло детей меньше, чем они ожидали, и обещал дальше работать с этой категорией протестующих. Понятно, для чего это делается: необходимо пушечное мясо в лице подростков, которых можно бросить под дубинки силовиков.
rud@sb.by
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За вовлечение детей в незаконную уличную активность придется платить
Детям не место в толпе
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