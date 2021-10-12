Детский психотерапевт: таблетки нужно использовать в последнюю очередь

Об этом рассказал в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" детский психотерапевт, врач Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии Станислав Ярошевич.
В эфире обсудили такое заболевание, как энурез. Оно характеризуется недержанием мочи и проявляется в основном во время сна. В его основе не только физиологические, но и психологические причины. Поэтому в лечении нужен комплексный подход.
–Таблетки нужно использовать в последнюю очередь. Сперва нужно разобраться в ситуации. Выяснить, что привело к энурезу. Нужно проанализировать, каким был ребенок до заболевания. В дальнейшем, каким бы замечательным психолог или психотерапевт ни был, необходимо, чтобы родители также включались в терапевтический процесс. То есть если специалист работает с ребенком 1–2 раза в неделю, а дома ничего не предпринимается, странно ожидать, что что-то поменяется, – объяснил врач.
По мнению специалиста, в работе с такими случаями важно провести психологическую диагностику. При этом он отметил, что нужно оценивать не моментальное состояние ребенка [во время приема], необходимо гораздо больше информации.
– Энурез может быть связан с проявлениями неврологической и урологической симптоматики. Перед походом к психиатру следует удостовериться, что сами по себе органы и системы работают нормально и там ничего не нарушено. В таком случае лечение будет назначено, но эффекта не будет. Занятия с психотерапевтом окажутся безрезультатными, – пояснил он.
С проблемой энуреза, как добавил медик, можно справиться в течение нескольких месяцев.
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