Детский психотерапевт: таблетки нужно использовать в последнюю очередь

В эфире обсудили такое заболевание, как энурез. Оно характеризуется недержанием мочи и проявляется в основном во время сна. В его основе не только физиологические, но и психологические причины. Поэтому в лечении нужен комплексный подход.– объяснил врач.По мнению специалиста, в работе с такими случаями важно провести психологическую диагностику. При этом он отметил, что нужно оценивать не моментальное состояние ребенка [во время приема], необходимо гораздо больше информации.– пояснил он.С проблемой энуреза, как добавил медик, можно справиться в течение нескольких месяцев.Фото: скриншот видео