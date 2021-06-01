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Детский праздник прошел в Брестском областном кукольном театре

В рамках празднования Международного дня защиты детей Брестский областной кукольный театр организовал увлекательную программу для своих юных посетителей и их родителей.


– Ежегодно в этот день в нашем театре мы собираем деток, чтобы вместе с ними отметить этот замечательный праздник. Для наших любимых зрителей и их родителей организована увлекательная программа. Ребята смогут не просто посмотреть несколько замечательных спектаклей, но и принять в них непосредственное участие. Актеры будут активно взаимодействовать с аудиторией. Уверена, все получат только позитивные эмоции от посещения нашего заведения, – поделилась заместитель директора Брестского областного театра кукол Наталья Антонюк.



Помимо спектаклей «Цветик-семицветик» и «Золушка» ребята приняли участие в интерактивных играх по мотивам просмотренных постановок, порисовали на асфальте, спели и зажигательно потанцевали вместе с вокальной студией «Зорка», а также своими руками попробовали сделать волшебный цветок.



В рамках праздника прошло подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой любимый спектакль». В своих работах ребята изобразили героев своих любимых постановок. Чествовала авторов лучших художественных произведений председатель Брестского областного союза женщин Валентина Пух.

– Зная, что кукольный театр ежегодно проводит ко Дню защиты детей подобного рода мероприятия, мы вышли с инициативой поощрить талантливых ребят. Уверена, энциклопедии, книги, различные игры и канцелярские товары будут полезны мальчикам и девочкам, – отметила Валентина Пух.





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Фото: Павел БОГУШ
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