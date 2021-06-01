Детский праздник прошел в Брестском областном кукольном театре

– поделиласьПомимо спектаклей «Цветик-семицветик» и «Золушка» ребята приняли участие в интерактивных играх по мотивам просмотренных постановок, порисовали на асфальте, спели и зажигательно потанцевали вместе с вокальной студией «Зорка», а также своими руками попробовали сделать волшебный цветок.В рамках праздника прошло подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой любимый спектакль». В своих работах ребята изобразили героев своих любимых постановок. Чествовала авторов лучших художественных произведенийотметила Валентина Пух.