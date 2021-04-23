Детская железная дорога имени Константина Заслонова откроет свой 66-й сезон в Праздник труда – 1 мая, сообщает пресс-центр БЖД.
В 9:30 на станции Заслоново пройдет торжественная линейка юных железнодорожников. В 11:00 с перрона станции отправится первый поезд "Столичный экспресс". Он будет курсировать по традиционному маршруту: от ст. Заслоново через ст. Пионерская до ст. Сосновый Бор и обратно.
В мае поезда на "малой Белорусской" будут курсировать по субботам и воскресеньям (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая).
Ко Дню Победы для минчан и гостей столицы на Детской железной дороге готовится концертная программа. Ее представят 9 мая на станции Заслоново.
– Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных и безопасных условий проезда в поезде "Столичный экспресс" рассадка будет организована с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня будет проводиться санитарная обработка подвижного состава, – пояснили в пресс-центре.
В БЖД обращают внимание, что посетители Детской железной дороги должны соблюдать обязательный масочный режим. Маски также можно будет приобрести на вокзале станции Заслоново.
Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону в Минске 267-25-22 или на странице ДЖД на сайте Белорусской железной дороги.
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Детская железная дорога начнет перевозить пассажиров 1 мая
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