Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Детская железная дорога начнет перевозить пассажиров 1 мая

Детская железная дорога начнет перевозить пассажиров 1 мая

Детская железная дорога имени Константина Заслонова откроет свой 66-й сезон в Праздник труда – 1 мая, сообщает пресс-центр БЖД.


В 9:30 на станции Заслоново пройдет торжественная линейка юных железнодорожников. В 11:00 с перрона станции отправится первый поезд "Столичный экспресс". Он будет курсировать по традиционному маршруту: от ст. Заслоново через ст. Пионерская до ст. Сосновый Бор и обратно.

В мае поезда на "малой Белорусской" будут курсировать по субботам и воскресеньям (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая).

Ко Дню Победы для минчан и гостей столицы на Детской железной дороге готовится концертная программа. Ее представят 9 мая на станции Заслоново. 

– Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных и безопасных условий проезда в поезде "Столичный экспресс" рассадка будет организована с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня будет проводиться санитарная обработка подвижного состава, – пояснили в пресс-центре. 

В БЖД обращают внимание, что посетители Детской железной дороги должны соблюдать обязательный масочный режим. Маски также можно будет приобрести на вокзале станции Заслоново.

Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону в Минске 267-25-22 или на странице ДЖД на сайте Белорусской железной дороги.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Брестское "Динамо" и "Витебск" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
Авторы
СКАНИРУЙТЕ