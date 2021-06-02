Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Детская полоса выживания появилась в парке аттракционов в Гродно

Детская полоса выживания появилась в парке аттракционов в Гродно

В городском в парке аттракционов "Маугли Парк" появилась детская полоса выживания, сообщает МЧС.


1 июня в Международный день защиты детей в Гродно в веревочном парке состоялось торжественное открытие имиджевого объекта МЧС – веревочной "Полосы маленького спасателя". Испытания полосы рассчитаны на ребят разных возрастов. Самая легкая полоса – для детей от 2 до 5 лет. Она помогает развить внимание, ловкость и уверенность в себе. Школьникам постарше предлагается преодолеть более сложные этапы: "Тропа спасения", "Дымокамера", "Переправа", "Паутина", "Подвесной мост", "Стена", "Спасение из горящего дома", "Над пропастью", "Болото" и другие. А вот в "Музее узлов" можно обучиться мастерству вязания спасательных узлов. 


– Особенностью объекта является то, что через игру и движение под контролем подготовленных инструкторов дети развиваются физически и одновременно углубляют знания по основам безопасности, больше узнают о работе спасателей, – отмечается в сообщении ведомства. 


Фото МЧС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Самолет "Белавиа" сел в Краснодаре из-за неисправности
Открыты благотворительные счета для помощи погибшим в Барановичах летчикам
За минувшие сутки в Минске произошли три пожара – погиб человек
Белорусский флаг в Сибири. Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» отправляется в обратный путь
Количество случаев заражения COVID-19 в мире за неделю снизилось на 15%
Кардиолог рассказала, когда низкое давление опасно для жизни
В России при взрыве газового баллона пострадали пять детей
Не менее 23 мигрантов погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса
В весенний период за счет средств БООР проведено зарыбление водоемов страны
Чем удивляет посетителей XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021», открывшийся в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красное на дурном
Детская полоса выживания появилась в парке аттракционов в Гродно
Онколог назвал продукты, от которых нужно отказаться
ПЦР-тесты для выезда за границу больше не будут делать в визовых центрах
СМИ: один человек погиб, 16 пострадали из-за торнадо на северо-востоке Китая
Дни культур стран, театральные и музыкальные представления: какую развлекательную программу подготовили для жителей и гостей столицы этим летом
В «Великом камне» открылась самая ожидаемая выставка года
Две электронные мини-ярмарки вакансий пройдут 2 июня в Беларуси
В Гомельской области за счет модернизации повысили качество и оперативность оказания медуслуг
Матчем против команды Азербайджана футболисты сборной Беларуси постараются сегодня реабилитироваться за весенние 0:8 от Бельгии
На главной улице Гомеля с помощью видеонаблюдения за последние четыре месяца зафиксировали более 800 нарушений ПДД
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отдых природы
«Белагро» — выставка, которая не знает границ
Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 5 участках
В агрогородке Славное Толочинского района пустят природный газ
Лесхозы Брестской области со следующей недели начнут откачку меда
Беларусь и Азербайджан договорились о расширении номенклатуры поставляемых сельхозтоваров
Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах Минска
На «Славянский базар в Витебске» прибудут представители более 30 стран. Мероприятия форума пройдут на земле, на воде и в небе
Лукашенко: Беларусь и Италия накопили бесценный опыт взаимодействия, который важно сохранить
Начала работать горячая линия Министерства образования для абитуриентов
Бегемот по воде стал преследовать туристов и попал на видео
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как защищать детей
Хозяин пожалел о прогулке, ведь через несколько секунд его пес уже нырял в грязь (Видео)
Ученые доказали, что витамин D не помогает против коронавируса
В Великобритании объявят победителя международной Букеровской премии
В ВОЗ заявили об обеспокоенности по поводу четырех вариантов COVID-19
Выборы генсека ООН запланировали на июнь
В Калифорнии самолет совершил аварийную посадку на шоссе
Гороскоп на 3 июня
Как лечить атопический дерматит
Минский период Георгия Винберга называют его «Болдинской осенью»: 20 лет известный гидробиолог преподавал в БГУ
Сборная Беларуси уступила россиянам в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021 по хоккею
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осадок останется
Эта страница военной истории написана кровью белорусских детей
Квест-представление «Страна чудес» состоялся в Бресте
Белоруска Татьяна Пумпулева организовала в Италии одну из самых заметных культурных инициатив за рубежом – Белорусское культурное общество BELLARUS
Авторы
СКАНИРУЙТЕ