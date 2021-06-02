Детская полоса выживания появилась в парке аттракционов в Гродно

1 июня в Международный день защиты детей в Гродно в веревочном парке состоялось торжественное открытие имиджевого объекта МЧС – веревочной "Полосы маленького спасателя". Испытания полосы рассчитаны на ребят разных возрастов. Самая легкая полоса – для детей от 2 до 5 лет. Она помогает развить внимание, ловкость и уверенность в себе. Школьникам постарше предлагается преодолеть более сложные этапы: "Тропа спасения", "Дымокамера", "Переправа", "Паутина", "Подвесной мост", "Стена", "Спасение из горящего дома", "Над пропастью", "Болото" и другие. А вот в "Музее узлов" можно обучиться мастерству вязания спасательных узлов.– отмечается в сообщении ведомства.Фото МЧС