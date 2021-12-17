«Дети разрисовали паспорт за день до вылета»: с какими ситуациями сталкивается отдел по гражданству и миграции

В Центральном районе столицы живут около 120 тысяч человек. Из них чуть больше 6000 тысяч – иностранцы. Больше всего украинцев и россиян. А дальше в списке – представители практически всех государств мира.

– Недавно был случай, – рассказывает Ольга Гуженко. –В отдел обратились граждане Украины, проживающие на территории нашего района, с просьбой проконсультировать их по вопросу приобретения гражданства Республики Беларусь. Они уже довольно долго живут у нас. И чувствуют себя здесь комфортно и в безопасности. Еще им нравится наш менталитет.

По словам Ольги Гуженко, обращаются в отдел по гражданству и миграции и иностранцы, которые по приобретении гражданства Республики Беларусь представляют нашу страну на международных соревнованиях.





Бывают в отделе и курьезные ситуации. Например, недавно прибежала женщина, которая вот-вот должна лететь в отпуск с детьми:



– Пока мама была на работе, дети разрисовали паспорта и билеты, – вспоминает этот случай Ольга Гуженко. – В такой ситуации можно обменять документы.

Всего отдел состоит из 19 сотрудников: 8 паспортистов, 5 специалистов и 6 офицеров. Возглавляет его Олег Слабко.

– Наше отделение осуществляет выдачу паспортов белорусам, регистрацию по месту жительства и пребывания граждан и контроль за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства, документирование видами на жительство иностранных граждан, а также выполняет ряд других задач, – заключает руководитель.





Фото Центрального РУВД

