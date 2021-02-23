Десять молодых ученых Гомельской области примут участие в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»

Сразу с двумя проектами выступит врач-нейрохирург нейрохирургического отделения № 2 Гомельской областной клинической больницы Евгений Ковалев. Один из них связан с лечением позвоночника в хирургии, второй – с использованием приложения смартфона для предоперационного планирования, подготовки к операции, дальнейшей осведомленности пациента о характере вмешательства.Проект Дмитрия Кулагина, научного сотрудника ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» направлен на сохранение сокровищниц нашей флоры. Безвозвратные потери видов живых организмов являются одной из глобальных экологических проблем актуальных и для Беларуси. Дмитрий – один из молодых ученых, кого заботит эта проблема.Напомним о том, что финал проекта «100 идей для Беларуси» состоится 24 февраля в Минске. Его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Официальными партнерами республиканского финала выступили ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и «ООО «Евроторг». В целом проект направлен на развитие творчества, изысканий среди молодых ученых, рационализаторов, в результате чего интересные разработки находят практическое воплощение.