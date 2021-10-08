Дерматовенеролог рассказала о пользе касторового масла для волос и кожи

Врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала, как касторовое масло влияет на состояние кожи и волос.
– Касторовое масло известно еще со времен Древней Греции. Его активно использовали для восстановления липидной составляющей кожного покрова, а также для того, чтобы придать волосам блеск. Касторовое масло обладает очень ценным составом. Оно содержит порядка 80 полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот, – обратила внимание дерматовенеролог.
Касторовое масло, по словам врача, хорошо смягчает кожу, восстанавливает липидный барьер и помогает убирать шелушение. При нанесении на волосы и ресницы придает им блеск и гладкость.
– Но ни одно масло, какой бы ценный состав ни имело, не способно проникнуть так глубоко к волосяной луковице, чтобы активировать рост волос, – заметила Светлана Якубовская.
Наносить касторовое масло на ресницы врач посоветовала с помощью специальной щеточки, средство ни в коем случае нельзя капать на волоски.
– Не забывайте, что масла часто являются причиной развития различных аллергических реакций вследствие повышенной индивидуальной чувствительности. Поэтому лучше сперва сделайте тест на локтевом сгибе, – посоветовала медик.
– И помните, что на рост волос касторовое масло не влияет, – резюмировала Светлана Якубовская.
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