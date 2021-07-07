В некоторых случаях вирус папилломы человека становится причиной возникновения на коже новообразований, или бородавок. Патология вызывает дискомфорт, поэтому пациент старается как можно быстрее избавиться от данной проблемы. О том, как сделать это правильно, в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
–Бородавки вызываются вирусом папилломы человека. Их насчитывается более 150 видов. Согласно научным данным, около 80 процентов населения земного шара заражены тем или иным видом бородавок. В большей степени проявлению подобных новообразований подвержены дети и взрослые с хроническими кожными заболеваниями, например с экземой или атопическим дерматитом, – обратила внимание дерматовенеролог.
По словам врача, у детей бородавки обычно возникают из-за частых травм рук.
– Если вы заметили на коже бородавки, которые не увеличиваются в количестве, просто подождите, когда иммунная система сама справится с проявлениями вируса, – посоветовала Светлана Якубовская.
У детей, отметила специалист, такие новообразования проходят через 3–6 месяцев.
– Если видите, что бородавок становится больше, обратитесь к врачу-косметологу. Он подберет соответствующий метод удаления: лазер, жидкий азот или электрокоагуляция, – резюмировала Светлана Якубовская.
Фото: pixabay.com
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Дерматовенеролог объяснила, как бороться с кожными новообразованиями, вызванными вирусом папилломы человека
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