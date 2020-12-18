Депутаты во втором чтении приняли поправки в кодексы по вопросам уголовной ответственности

Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".
Как рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Дубов, в законопроекте реализуется поручение Президента, касающееся ответственности в экономической сфере, противодействия коррупции, повышения качества работы правоохранительных органов.
– Вводится по поручению Главы государства новый институт – ответственности поручителей при помиловании, когда на поручителя может возлагаться денежное взыскание в случае, если осужденный, за которого он поручался, после помилования совершил новое умышленное преступление. Это будет дисциплинировать и поручителей, и одновременно тех осужденных, которые помилованы, – пояснил Александр Дубов.
По его словам, в целом законопроект направлен на либерализацию законодательства.
– Предполагается в проекте закона исключить семь статей уголовной ответственности. Ряд преступлений у нас переходит из формального в материальный состав. Несколько статей предусматривают смягчение наказания. Это касается, например, оборота порнографической продукции. Сами знаете, бывает, когда подросток кликнул на картинку, поместил ее на свою страницу и не понимает, что занимается распространением. В настоящее время решено, что такая уголовная ответственность может наступать только при повторности. То есть совершил преступление – предупрежден, если преступление повторяется, то наступает уголовная ответственность, – добавил парламентарий.
По поручению Президента изменения произошли и в коррупционной сфере. Это касается субъектов подхода к ответственности.
– Раньше у нас уголовное досрочное освобождение к лицам, совершившим коррупционное преступление, не применялось. В настоящее время досрочное освобождение не применяется только к тем должностным лицам, кто занимает государственные должности, – рассказал Александр Дубов.
Кроме того, повышается ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Усиливается надзор за сроками расследования уголовных дел. В проекте предусмотрено исключительное право Генерального прокурора продлевать сроки расследования свыше года.
Фото: БЕЛТА
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Депутаты во втором чтении приняли поправки в кодексы по вопросам уголовной ответственности
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