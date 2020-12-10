Депутаты в первом чтении приняли поправки в законы по вопросам медиации

Представляя законопроект, министр юстиции Олег Слижевский напомнил, что Беларусь подписала Конвенцию в августе 2019 года. По его словам, значимость документа заключается в закреплении правового механизма признания и исполнения международных медитативных соглашений., – сообщил министр.Член Постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская отметила, что для реализации в национальном законодательстве института обеспечения предмета международного медитативного соглашения, оснований признания международных медитативных соглашений и оснований отказа в их принудительном исполнении корректируется Хозяйственный процессуальный кодекс Беларуси., – рассказала Ирина Луканская.Кроме того, закон о медиации дополняется нормой, устанавливающей определение обособленного подразделения юридического лица, обеспечивающего проведение медиации.