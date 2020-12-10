На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты в первом чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам медиации». Документ подготовлен в связи с ратификацией Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.
Представляя законопроект, министр юстиции Олег Слижевский напомнил, что Беларусь подписала Конвенцию в августе 2019 года. По его словам, значимость документа заключается в закреплении правового механизма признания и исполнения международных медитативных соглашений.
– Субъекты хозяйствования, разрешившие спор с использованием процедур медиации, смогут исполнить достигнутые договоренности в любом государстве – участнике Конвенции. Для Беларуси Конвенция вступит в силу 15 января 2021 года, – сообщил министр.
Член Постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская отметила, что для реализации в национальном законодательстве института обеспечения предмета международного медитативного соглашения, оснований признания международных медитативных соглашений и оснований отказа в их принудительном исполнении корректируется Хозяйственный процессуальный кодекс Беларуси.
– В целях комплексного урегулирования вопросов взыскания государственной пошлины за рассмотрение заявлений о выдаче документа на принудительное исполнение международного медитативного соглашения, обеспечения предмета международного медитативного соглашения регулируется налогообложение по доходам, полученным в результате его заключения. Проектом закона предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс Беларуси, – рассказала Ирина Луканская.
Кроме того, закон о медиации дополняется нормой, устанавливающей определение обособленного подразделения юридического лица, обеспечивающего проведение медиации.
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Депутаты в первом чтении приняли поправки в законы по вопросам медиации
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Фото: Александр КУШНЕР