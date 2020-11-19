Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)".
Как рассказала член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Светлана Бартош закон о потребкооперации был принят в 2002 году:
– За эти годы шесть раз рассматривались изменения и дополнения в закон, последние были в 2016 году. Документ приводится в соответствие с нормативными правовыми актами, действующими в Беларуси.
По словам парламентария, улучшится эффективность правового регулирования потребительской кооперации, обществ и их союзов. Коснутся изменения ревизионной комиссии.
– Упростится процедура заключения трудовых договоров (контрактов) с председателями ревизионных комиссий потребительских обществ. Немного изменится процедура согласования руководящего состава потребительских обществ, – отметила она.
Также расширятся полномочия общего собрания. Так, оно сможет принимать решение о реорганизации, ликвидации потребительских обществ.
– Данное решение может быть принято при условии голосования тех членов потребительских обществ, которые присутствуют на общем собрании. Ранее проголосовать должны были все, – пояснила Светлана Бартош.
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Депутаты в первом чтении приняли изменения в закон о потребкооперации
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ