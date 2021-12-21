Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект по вопросам борьбы с коррупцией

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией", "Об изменении кодексов" (по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности), "О лицензировании", "Об изменении закона Республики Беларусь "Об ипотеке", "Об изменении закона Республики Беларусь "О физической культуре и спорте".