Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях"

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В пресс-службе Палаты представителей сообщили, что в первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "О саморегулируемых организациях", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)", "Об изменении законов" (по вопросам технического регулирования и энергосбережения).Во втором чтении – "Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи", "Об изменении законов" (по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций), "Об изменении Закона Республики Беларусь "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них", "Об изменении законов" (приведение в соответствие с Жилищным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами), "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь".Предусмотрена также ратификация международных договоров – "О ратификации международных договоров в рамках Евразийского экономического союза" и "Аб ратыфiкацыi Пратакола паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Украіны аб унясенні зменаў і дапаўненняў у Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Украіны аб міжнародных аўтамабільных зносінах ад 17 снежня 1992 года".