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Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении

Депутаты Палаты представителей на заседании весенней сессии рассмотрели поправки в закон о здравоохранении. Нормативный правовой акт комплексно регламентирует вопросы цифровизации в здравоохранении, возможность выдачи электронных рецептов, предусматривает аккредитацию медучреждений.

Новая редакция закона о здравоохранении — базовый и фундаментальный документ. В нем появится целая глава, предусматривающая создание комитета по биоэтике. Он будет организован на общественных началах при Минздраве. Задача комитета — регулировать соблюдение норм медицинской этики и деонтологии. 

 Законопроект вводит понятие «экспертиза качества медицинской помощи». Ее планируется проводить при летальных исходах, случаях внутрибольничных инфекций, а также при поступлении жалоб от пациентов и их родственников.

 — Будут сформированы медико-реабилитационные экспертные комиссии, при которых будут созданы отделы оценки качества оказания медицинской помощи. Для того чтобы сохранить беспристрастность работы этих комиссий, главные врачи будут назначаться и увольняться министром здравоохранения по согласованию с местными распорядительными и исполнительными органами власти, — сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич. 

 Вводится понятие «контролируемое лечение», которое будет осуществляться под наблюдением медицинского персонала. Оно уже было апробировано на пациентах с туберкулезом. В дальнейшем планируется распространить контролируемое лечение и на другие болезни. 

 Для повышения доступности и качества медицинской помощи законопроектом закрепляется право граждан при оказании им медицинской помощи в условиях отделения дневного пребывания на обеспечение за счет средств республиканского и местных бюджетов лекарственными средствами, медицинскими изделиями и биомедицинскими клеточными продуктами. 

 Кроме того, вводится медицинская аккредитация государственных организаций здравоохранения. Для частной медицины сохранится лицензирование. В законопроекте уделяется большое внимание электронному здравоохранению. Вводятся понятия «электронный рецепт», «личный электронный кабинет пациента».

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