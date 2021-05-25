Депутаты проголосовали за обращение палат Парламента к Президенту

Сегодня депутаты Палаты представителей на заседании пятой сессии проголосовали за обращение к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции Беларуси. Он предусматривает возможность проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.



Заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло отметил, что на основании резолюции VI Всебелорусского народного собрания в стране ведется активная работа по подготовке изменений в Основной Закон.



- Значительное количество поступающих предложений касается возможности установления единого дня голосования. При поддержке гражданами проекта обновленной Конституции, содержащей норму о едином дне голосования, избранные в январе 2022 года депутаты местных Советов депутатов будут осуществлять свои полномочия до очередных выборов в Парламент в 2023 году, то есть чуть более полутора лет. Это повлечет дополнительные бюджетные и организационные издержки, негативно скажется на эффективности работы депутатского корпуса.



Виктор Свилло напомнил, что данный вопрос был обсужден 19 мая 2021 года на совместном заседании палат Парламента, а также на заседаниях Постоянных комиссий палат Парламента. Было внесено предложение о продлении срока полномочий местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва до очередных выборов в Палату представителей.



- Это возможно посредством принятия Национальным собранием закона об изменении Конституции, - пояснил Виктор Свилло. - В связи с этим предлагаем обратиться к Главе государства с просьбой внести на основании статьи 138 Основного Закона в Палату представителей законопроект об изменении Конституции Республики Беларусь, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.

