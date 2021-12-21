Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам налогообложения

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), передает корреспондент БЕЛТА.
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Проект закона внесен в Палату представителей Президентом и принят в первом чтении 14 декабря 2021 года. Он предусматривает системные меры по совершенствованию налогового законодательства с учетом результатов его практического применения, достижению оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты конкретных налогов.
Законопроект направлялся для рассмотрения в постоянные комиссии Палаты представителей и главное правовое управление секретариата, обсуждался на расширенных заседаниях Постоянной комиссии по бюджету и финансам 9, 15 и 16 декабря, а также на встрече с Премьер-министром и членами Правительства.
При доработке законопроекта ко второму чтению учтены поступившие в постоянную комиссию от депутатов предложения, в частности касающиеся совершенствования порядка определения налоговой базы по результатам проверки, способов обеспечения плательщиками исполнения налогового обязательства, сроков зачета излишне уплаченных сумм налога, выявленных в ходе проверки, а также замечания юридического и редакционно-технического характера.