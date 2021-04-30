Депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности

Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству представила к рассмотрению во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности института адвокатуры. Он предусматривает внесение изменений в Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», а также в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы. Соответствующие поправки были приняты.



Заместитель председателя Постоянной комиссии Алексей Егоров отметил, что принятый в первом чтении законопроект был доработан Постоянной комиссией по законодательству с учетом изменения тех положений, которые содержали определенные противоречия, не во всем отвечали социальной практике реализации норм, регулирующей деятельность адвокатского сообщества.



– Была проведена большая работа со стороны заинтересованных органов и организаций. Были учтены предложения, которые касались как юридической техники, так и социальной стороны вопросов реализации положений законопроекта. Также учитывались замечания и предложения, которые касались сути законопроекта. По законопроекту проведены все предусмотренные законодательством согласования и экспертизы.



Во время подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроект направлялся для внесения возможных поправок во все постоянные Палаты представителей. Замечаний и предложений не поступило.



Кроме того, во втором чтении депутаты также приняли проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам технического регулирования и энергосбережения».



Документом вносятся изменения и дополнения в Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь, законы «О газоснабжении», «О государственном и мобилизационном материальных резервах», «Об использовании атомной энергии», «Об информации, информатизации и защите информации», «Об энергосбережении».