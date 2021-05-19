Депутаты приняли к сведению Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя»

Как отметил на заседании Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, события, с которыми наша страна столкнулась в середине прошлого года, заставили белорусов совершенно по-новому оценить ставшие для нас уже такими привычными понятия, как суверенитет, мир, спокойствие и безопасность:Владимир Андрейченко отметил, что для многих наших соседей стало неожиданностью, что за такой короткий по историческим меркам период Беларусь сумела превратиться в сильное, экономически развитое государство, достойно конкурирующее на мировых рынках: