Депутаты приняли к сведению Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя»

Сегодня на очередном заседании пятой сессии Палаты представителей депутаты приняли к сведению Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Он был подписан 9 мая и направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. В нем установлено, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению, обязательных для всех и подлежащих безусловному исполнению.
Как отметил на заседании Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, события, с которыми наша страна столкнулась в середине прошлого года, заставили белорусов совершенно по-новому оценить ставшие для нас уже такими привычными понятия, как суверенитет, мир, спокойствие и безопасность:
– Массовые беспорядки, спровоцированные оппозицией при активной зарубежной поддержке, поставили под угрозу не только жизнь и здоровье наших соотечественников, но и само существование Беларуси как суверенного государства, проводящего независимую политику. Из этой ситуации мы извлекли несколько важных выводов. Главный из них – свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать, ежедневно доказывая свою состоятельность. Сама жизнь подтверждает правоту этого тезиса Президента Беларуси.
Владимир Андрейченко отметил, что для многих наших соседей стало неожиданностью, что за такой короткий по историческим меркам период Беларусь сумела превратиться в сильное, экономически развитое государство, достойно конкурирующее на мировых рынках:
– Однако в современном мире новые конкуренты никому не нужны. И для их устранения применяется весь арсенал гибридных войн. Мы должны быть готовы к тому, что попытки дестабилизации ситуации в стране будут продолжаться. Поэтому для защиты суверенитета, независимости, обеспечения политической и социально-экономической стабильности государство должно принимать самые решительные и жесткие меры, в том числе законодательного характера. Серьезным шагом в решении этой задачи является и подписание Президентом Декрета № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».
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Депутаты приняли к сведению Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя»
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