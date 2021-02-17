Депутаты обсудили поправки в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках

Поправки в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках обсудили сегодня депутаты на заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. К дискуссии также присоединились представители Министерства транспорта и коммуникаций.
Последние изменения в закон вносились в 2017 году. За время действия новой редакции наработана правоприменительная практика, связанная в том числе с перевозками пассажиров автомобилями-такси электронно-информационных систем «Яндекс.Такси» и Uber. Как рассказал журналистам председатель Постоянной комиссии Игорь Комаровский, много вопросов возникает относительно формы расчета и оплаты:
– Это должно быть удобно для граждан и контролируемо нашими фискальными органами, чтобы вывести всех участников рынка из теневой зоны. В частности, предлагается использовать так называемые программные кассы вместо кассовых суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометром. Это предусматривает все формы оплаты, в том числе и наличную.
Депутат пояснил: сейчас чтобы на законных основаниях рассчитываться с таксистом наличными, необходимо наличие у него кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Если же пассажир хочет оплатить поездку по безналичному расчету, то таксист должен выключить вышеназванные технические средства и работать исключительно по электронной информационной системе.
– Программная касса совмещает функции одного и второго и позволяет гражданам платить как безналом, так и наличными. При этом пассажир будет получать чек в электронном виде на свой смартфон. А фискальные органы будут иметь возможность дистанционного контроля, в том числе смогут отслеживать выполнение требований к автомобилю, прохождение водителем технического и медицинского осмотров, – сообщил Игорь Комаровский.
Парламентарий назвал еще одну проблему: иностранные перевозчики, заезжая на территорию нашей страны, не всегда заполняют бланк разрешения, с помощью всяческих ухищрений пользуются им повторно. Потому Министерство транспорта и коммуникаций предлагает ввести меры воздействия по изъятию разрешений. Немаловажный вопрос – ответственность международных перевозчиков за недостоверное оформление таможенных документов. Эту проблему также постараются разрешить поправками в закон.
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Депутаты обсудили поправки в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках
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Фото: Алексей МАТЮШ