Депутаты обсудили поправки в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках

Последние изменения в закон вносились в 2017 году. За время действия новой редакции наработана правоприменительная практика, связанная в том числе с перевозками пассажиров автомобилями-такси электронно-информационных систем «Яндекс.Такси» и Uber. Как рассказал журналистам, много вопросов возникает относительно формы расчета и оплаты:Депутат пояснил: сейчас чтобы на законных основаниях рассчитываться с таксистом наличными, необходимо наличие у него кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Если же пассажир хочет оплатить поездку по безналичному расчету, то таксист должен выключить вышеназванные технические средства и работать исключительно по электронной информационной системе.– сообщил Игорь Комаровский.Парламентарий назвал еще одну проблему: иностранные перевозчики, заезжая на территорию нашей страны, не всегда заполняют бланк разрешения, с помощью всяческих ухищрений пользуются им повторно. Потому Министерство транспорта и коммуникаций предлагает ввести меры воздействия по изъятию разрешений. Немаловажный вопрос – ответственность международных перевозчиков за недостоверное оформление таможенных документов. Эту проблему также постараются разрешить поправками в закон.