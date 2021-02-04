Белорусские депутаты готовят изменения в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. Сегодня на Совете Палаты представителей была сформирована рабочая группа из числа депутатов под руководством председателя Постоянной комиссии по законодательству Светланы Любецкой для подготовки законопроекта к весенней сессии.
Парламентарий отметила, что фиксируется все больше случаев, когда граждане становятся жертвами мошенников, которые похищают деньги с банковских карточек, либо подвергаются давлению с использованием их личных персональных данных.
- Проект, который прорабатывается, будет содержать вопросы, касающиеся как обеспечения правопорядка, так и информационной безопасности и защиты персональных данных, привлечения к уголовной ответственности лиц, которые совершают правонарушения в этой сфере, - пояснила Светлана Любецкая
Акцент делается на защите прав личности, защите человека от посягательств на его персональные данные, от несанкционированного вторжения в его частную жизнь.
- Скорее всего, расширится спектр ответственности за такие действия, - сказала депутат.
Светлана Любецкая уточнила, что есть понятие обработки персональных данных - это может быть копирование, передача, снятие с различного типа источников персональной информации о человеке.
- А нарушение порядка обработки персональных данных и повлечет ответственность в зависимости от последствий, наступления вреда. Законодатель предлагает все эти вопросы урегулировать, - резюмировала парламентарий.
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Депутаты готовят изменения в уголовное законодательство
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Фото: Александр КУШНЕР