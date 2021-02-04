Депутаты готовят изменения в уголовное законодательство

пояснила Светлана Любецкая

Парламентарий отметила, что фиксируется все больше случаев, когда граждане становятся жертвами мошенников, которые похищают деньги с банковских карточек, либо подвергаются давлению с использованием их личных персональных данных.Акцент делается на защите прав личности, защите человека от посягательств на его персональные данные, от несанкционированного вторжения в его частную жизнь.сказала депутат.Светлана Любецкая уточнила, что есть понятие обработки персональных данных - это может быть копирование, передача, снятие с различного типа источников персональной информации о человеке.резюмировала парламентарий.