Депутат: вопрос об ответственности за распространение фейков прорабатывается

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Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался, будет ли введена ответственность за распространение фейков. Журналист отметил, что читал, как оппозиционеры за рубежом рассказывают о якобы ситуации с коронавирусом в Беларуси, в качестве иллюстраций при этом используя фотографии из другой страны., – подчеркнул Вадим Шепет.– обратил внимание Денис Карась.В эфире затронули и тему предложения ГУБОПиК МВД лишать гражданства лиц, которые ведут антигосударственную деятельность в отношении Беларуси из-за рубежа.– задался вопросом депутат. –Денис Карась уточнил, чтоТок-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.