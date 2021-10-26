Депутат: вопрос об ответственности за распространение фейков прорабатывается

Об этом депутат Палаты представителей Денис Карась заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался, будет ли введена ответственность за распространение фейков. Журналист отметил, что читал, как оппозиционеры за рубежом рассказывают о якобы ситуации с коронавирусом в Беларуси, в качестве иллюстраций при этом используя фотографии из другой страны. «Нельзя же делать такие вбросы! Это вносит нездоровое зерно в эмоциональное состояние общества и может где-то поставить нам подножку», – подчеркнул Вадим Шепет.
– Не надо забывать, что в большей степени наше население благоразумно. Фейковые вбросы больше на руку нашим оппонентам, беглым, – обратил внимание Денис Карась. – Вопрос [об ответственности за распространение фейков] прорабатывается. Но есть тонкая грань, надо чтобы случайно не пострадали невиновные.
В эфире затронули и тему предложения ГУБОПиК МВД лишать гражданства лиц, которые ведут антигосударственную деятельность в отношении Беларуси из-за рубежа.
– А как по-другому? Насколько надо быть циничным, чтобы вырасти в родной стране, получить образование, путевку в жизнь и, уехав за границу, призывать к геноциду своего народа – по-другому это не назову? – задался вопросом депутат. – [Лишать гражданства за подобное] – это, наверное, все-таки правильный шаг, потому что, скорее всего, определенные лица задумаются, стоит ли такое делать. За свои слова надо отвечать.
– Как воспринимаются подобные решения в обществе?
– Простой пример – принятие пакета законов о сохранении нашего суверенитета и независимости. В их числе – Закон «О недопущении реабилитации нацизма». У нас люди прекрасно понимают, что от их предков в белорусах был заложен ген победителей. Даже мысли не было, что нацизм в Беларуси в той или иной степени может проявиться. Но оказывается, это не совсем так. Мы вынуждены были принять этот законопроект, чтобы не допустить такого. Люди это поддерживают.
Денис Карась уточнил, что «опыт прошлого года, «мирные» демонстрации, когда граждане боялись выйти на улицы, внесли свои корректировки. Люди прекрасно понимают, для чего принимаются подобные законодательные акты. Потому что мы привыкли жить в спокойной, мирной Беларуси».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.