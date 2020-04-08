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  2. Депутат: суть протокола о ценах на российский газ в 2020 году в неухудшении финусловий для Беларуси

Депутат: суть протокола о ценах на российский газ в 2020 году в неухудшении финусловий для Беларуси

Белорусские депутаты в ближайшее время рассмотрят вопрос о ратификации протокола, которым вносятся изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. 


Суть документа в том, чтобы финансовые условия поставок природного газа в страну не ухудшались. Об этом сообщил член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Владимир Синяк.

Депутат отметил, что вопросы поставок природного газа весьма важны для белорусской экономики. "Наша страна - крупный его потребитель. Причем мы импортируем исключительно российский. Ценовой фактор таких поставок является весьма существенными моментом, пишет БелТА. Суть документа состоит в том, чтобы финансовые условия поставки природного газа в Беларусь в 2020 году не ухудшились по сравнению с прошлым годом", - пояснил Владимир Синяк.

Как сообщалось, Беларусь и "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год в середине февраля. Действие межправительственного соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. Протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В начале февраля первый вице-премьер Дмитрий Крутой, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м при поставках в марте-декабре 2020 года определена как базовый вариант.

ФОТО: pixabay


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