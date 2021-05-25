Такое мнение высказала сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова на заседании пятой сессии Палаты представителей, в ходе которого депутаты проголосовали за обращение к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции Беларуси. Он предусматривает возможность проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва.
– Как председатель первичной профсоюзной организации, член правления Белорусского союза женщин хочу отметить, что предложение о проведении единого дня голосования всецело поддерживается членами общественных организаций, – отметила Ольга Петрашова. – Проведение выборов в местные Советы депутатов в январе 2022 года может негативно сказаться на стабильности общественного развития. Будучи депутатом областного совета 25-го и 26-го созывов, отмечу, что совмещение выборов в местные Советы депутатов и Палату представителей позволит более качественно взаимодействовать между собой депутатам различных уровней по вопросам жизнеобеспечения населения. Профессионализм и опыт депутатов местных Советов текущего созыва важны для работы по конституционному реформированию.
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Депутат: проведение выборов в местные Советы в январе 2022 года может негативно сказаться на стабильности общественного развития
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