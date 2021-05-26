Депутат: оценить поведение Латвии должен весь мир

– Очень теплая, душевная беседа на равных была. Парламентариям важно было услышать, что о нас никто не сможет вытереть ноги. Мы сможем за себя постоять. У нас есть и обороноспособность, и замечательные люди. Мы едины, мы вместе – конечно, Запад пытается нас расшатать, вбрасывать какие-то фейки.Произошедшие события, поведение Латвии (латыши – нормальные люди, но мэр Риги, министр иностранных дел Латвии совершили такой непозволительный поступок) должен оценить весь мир. Европейские страны должны высказаться по этому поводу. И чтобы эта оценка была услышана Латвией.Герб, флаг – это наши символы, символы независимой страны под названием Беларусь. Конечно, мы возмущены снятием флага и высказываем свое негодование. Мы заслуживаем уважения. Беларусь находится в центре Европы, и мы вместе с нашими друзьями – россиянами, китайцами.