Депутат о визите представителей ВОЗ в лагерь беженцев: ждать помощи не стоит, они исполняют политический заказ

Это в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич, говоря о визите представителей ВОЗ в лагерь беженцев.
– Мы прекрасно понимаем, что [Всемирная организация здравоохранения] это структура ООН – инструмента, который сегодня активно помогает реализовывать интересы в первую очередь США. Смешно было наблюдать, когда такая уважаемая международная организация, которая объединяет почти все страны, привезла 600 масок и несколько антисептиков для беженцев. Ждать от них [представителей ВОЗ] каких-то заявлений и помощи не стоит по той простой причине, что они всего лишь исполняют свой политический заказ, который получили в ООН – площадке для легализации американской варварской политики. Мы видели, что эта организация [ООН] не помогла остановить ни одну войну в последнее время, – обратил внимание депутат.
Он также отметил, что хотя рассчитывать на помощь ВОЗ не приходится, Беларусь готова идти на диалог с этой организацией.
– Конечно, это не значит, что мы не должны с ними разговаривать. Мы готовы к диалогу и разговариваем, как известно, практически со всеми, только не с предателями, – резюмировал Сергей Клишевич.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.