Депутат о визите представителей ВОЗ в лагерь беженцев: ждать помощи не стоит, они исполняют политический заказ

обратил внимание депутат.Он также отметил, что хотя рассчитывать на помощь ВОЗ не приходится, Беларусь готова идти на диалог с этой организацией.– резюмировал Сергей Клишевич.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.