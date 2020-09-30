Депутат о конфликте в Нагорном Карабахе: этническая война – самое страшное, что может быть на земле

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, – подчеркнул парламентарий.Он напомнил, что самый плохой мир лучше самой успешной войны. Игорь Марзалюк отметил, что в подобных конфликтах нет выигравших – независимо от того, где будет проходить демаркационная линия., – сказал депутат.По его мнению, конфликт в Нагорном Карабахе – еще один пример того, что происходит, когда в умы вкладываются фальсифицированные концепты истории., – считает Игорь Марзалюк.Он добавил, что любая война начинается с «убийства словом». Депутат провел параллели с ситуацией в Беларуси: призывы к насилию, лозунги, угрозы., – предупредил Игорь Марзалюк.