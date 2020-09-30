Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. Он напомнил, что история конфликта насчитывает около тридцати лет.
Архивное фото
– Самое страшное, что может быть на земле, – это этническая война. Когда вселенская ненависть, умноженная жертвами, приходит на эту землю и не гаснет. Не мне судить, у меня есть друзья и на той, и на той стороне. Единственное, что могу сказать: мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму своей жизни, понять, что есть фундаментальные ценности. И главная из них, без которой никакие права человека не имеют смысла, – это право на жизнь, – подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что самый плохой мир лучше самой успешной войны. Игорь Марзалюк отметил, что в подобных конфликтах нет выигравших – независимо от того, где будет проходить демаркационная линия.
– Мирному диалогу тут альтернативы просто нет. Нужно просто помнить, что война – это не компьютерная игра. Это всегда убийство, уничтожение мирного населения. Даже если там сверхточное оружие – это всегда смерть ни в чем не повинных людей. Амбиции нужно умерять, – сказал депутат.
По его мнению, конфликт в Нагорном Карабахе – еще один пример того, что происходит, когда в умы вкладываются фальсифицированные концепты истории.
– Люди должны вернуться на свою историческую родину, и все стороны конфликта должны выполнять договоры, – считает Игорь Марзалюк.
Он добавил, что любая война начинается с «убийства словом». Депутат провел параллели с ситуацией в Беларуси: призывы к насилию, лозунги, угрозы.
– Это тоже вариант нацизма. Нацизм в слове должен быть остановлен. Потому что он порождает реальное уничтожение людей на улице. Для того чтобы этого не было, необходимо принимать самые жесткие меры, – предупредил Игорь Марзалюк.
Опубликовано:
681
Депутат о конфликте в Нагорном Карабахе: этническая война – самое страшное, что может быть на земле
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Владимир ШЛАПАК