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  2. Депутат Марзалюк – о том, как в Западной Беларуси поляки уничтожали наши национальные богатства

Депутат Марзалюк – о том, как в Западной Беларуси поляки уничтожали наши национальные богатства

Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк рассказал в выпуске проекта «Понятная политика» на телеканале «Беларусь 1».

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– Ни Западная Беларусь, ни Западная Украина не имели не то что неких форм федеративного или автономного [самоуправления], даже культурной автономии не существовало, не говоря уже про общественно-политическую. Все белорусское: литература, искусство, наука, политика – все это пристыжалось, уничтожалось под флагом борьбы с коммунизмом, – подчеркнул Игорь Марзалюк.

О том, как люди жили в Западной Беларуси до освободительного похода Красной армии, особенно важно рассказывать сейчас, в преддверии Дня народного единства, который в нашей стране будут отмечать 17 сентября. 

К слову, ранее председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин заявил, что новый праздник объединил всю белорусскую нацию. «Территориальная целостность, единство белорусского народа, воссоединение в одном государстве, определение общности судьбы белорусской нации – это и есть национальная идея, единый путь нашего народа», – говорил он. 

Видео: «Беларусь 1»
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