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Депутат: лучший ответ на фейк — это правда

Самый лучший ответ на фейк — это правда. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич. Полный материал читайте в свежем номере газеты "Рэспубліка".

 Фото из архива БЕЛТА

По словам депутата, фейки занимают большое место не только в белорусском информационном пространстве, но и в мировом. 

— Что касается нашей страны, сегодня много недостоверной информации по теме коронавируса: каждый стал вирусологом и эпидемиологом, каждый пользователь Facebook считает своим долгом дать совет по борьбе с болезнью, при этом не имея медицинского образования. 

Как считает Олег Гайдукевич, есть два направления борьбы. 

— Во-первых, стоит понимать, что запретами ничего решить не получится. Сегодня такое время, когда запреты в молодежной среде лишь повышают популярность. Самый лучший ответ на фейк — это правда. Госорганы должны быть открытыми, они должны оперативно реагировать и давать информацию, чтобы не рождались слухи. Во-вторых, государство должно более активно работать в интернете: активнее поддерживать своих блогеров (тех, которые говорят правду), создавать больше Телеграм-каналов с правдивой информацией.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей отметил, что сегодня должно быть больше альтернативных источников информации, которые могут интересно ее подать. По его словам, у нас в стране хорошие журналисты, газеты, интернет-порталы, хороший ТВ-контент. В качестве примера он привел Телеграм-канал «Пул Первого» и подчеркнул, что многим госорганам нужно поучиться в этом случае, как стоит работать. 
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