Депутат: лучший ответ на фейк — это правда

Фото из архива

БЕЛТА

По словам депутата, фейки занимают большое место не только в белорусском информационном пространстве, но и в мировом.Как считает Олег Гайдукевич, есть два направления борьбы.Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей отметил, что сегодня должно быть больше альтернативных источников информации, которые могут интересно ее подать. По его словам, у нас в стране хорошие журналисты, газеты, интернет-порталы, хороший ТВ-контент. В качестве примера он привел Телеграм-канал «Пул Первого» и подчеркнул, что многим госорганам нужно поучиться в этом случае, как стоит работать.