Самый лучший ответ на фейк — это правда. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич. Полный материал читайте в свежем номере газеты "Рэспубліка".
Фото из архива БЕЛТА
По словам депутата, фейки занимают большое место не только в белорусском информационном пространстве, но и в мировом.
— Что касается нашей страны, сегодня много недостоверной информации по теме коронавируса: каждый стал вирусологом и эпидемиологом, каждый пользователь Facebook считает своим долгом дать совет по борьбе с болезнью, при этом не имея медицинского образования.
Как считает Олег Гайдукевич, есть два направления борьбы.
— Во-первых, стоит понимать, что запретами ничего решить не получится. Сегодня такое время, когда запреты в молодежной среде лишь повышают популярность. Самый лучший ответ на фейк — это правда. Госорганы должны быть открытыми, они должны оперативно реагировать и давать информацию, чтобы не рождались слухи. Во-вторых, государство должно более активно работать в интернете: активнее поддерживать своих блогеров (тех, которые говорят правду), создавать больше Телеграм-каналов с правдивой информацией.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей отметил, что сегодня должно быть больше альтернативных источников информации, которые могут интересно ее подать. По его словам, у нас в стране хорошие журналисты, газеты, интернет-порталы, хороший ТВ-контент. В качестве примера он привел Телеграм-канал «Пул Первого» и подчеркнул, что многим госорганам нужно поучиться в этом случае, как стоит работать.
Опубликовано:
512
Депутат: лучший ответ на фейк — это правда
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...