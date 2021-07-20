Депутат Клишевич: в Европе достаточно тех людей, которые нас поддерживают и понимают

– сообщил депутат.Сергей Клишевич добавил, что руководители белорусских предприятий продолжают активно сотрудничать с европейскими партнерами, санкции на это не повлияли.обратил внимание депутат.По его словам, санкции не нанесли вреда экономике Беларуси. На это указывает рост ВВП, равный примерно 3,5 процента.заявил Сергей Клишевич.Вместе с тем депутат уточнил, что сотрудничество с Россией поможет белорусской экономике набирать обороты.– резюмировал Сергей Клишевич.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.