Депутат Клишевич: в Европе достаточно тех людей, которые нас поддерживают и понимают

– Санкции не работают. Они больше носят декларативно-политический характер. В Европе на сегодняшний день нет структур, которые могли бы четко отслеживать исполнение тех или иных санкций. А как их обойти, мы прекрасно знаем, хотя это и не самоцель. Европейские бизнесмены выбирают деньги, а не политику, поэтому создание организаций-посредников, использование других форм помогает нам работать так, как и работали, – сообщил депутат.
Сергей Клишевич добавил, что руководители белорусских предприятий продолжают активно сотрудничать с европейскими партнерами, санкции на это не повлияли.
– В Европе сегодня достаточно тех людей, которые нас поддерживают и понимают. Мы с ними тоже контактируем. Недавно, например, общались с испанцами. Там существует понимание всей ситуации. А то, что политики вещают с трибун, это другая сторона медали. Каждый из них действует в своих интересах, – обратил внимание депутат.
По его словам, санкции не нанесли вреда экономике Беларуси. На это указывает рост ВВП, равный примерно 3,5 процента.
– В принципе, [западные политики] могут говорить все что угодно. Мы тихо и спокойно развиваемся, у нас есть партнеры, есть Российская Федерация. Чем больше Евросоюз и коллективный Запад будет давить на Беларусь, тем больше нас будет поддерживать Россия, – заявил Сергей Клишевич.
Вместе с тем депутат уточнил, что сотрудничество с Россией поможет белорусской экономике набирать обороты.
– Руководитель одного предприятия, который работает с украинскими и западными коллегами, сообщил мне, что поставки и покупки продолжаются, валюта поступает, – резюмировал Сергей Клишевич.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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