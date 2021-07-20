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  2. Депутат Клишевич об ответе на санкции: вторую щеку мы никому подставлять не собираемся

Депутат Клишевич об ответе на санкции: вторую щеку мы никому подставлять не собираемся

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич.


– Вторую щеку мы никому подставлять не собираемся. Поэтому как только будем видеть, что действия иностранных стран, в том числе и наших соседей, имеют недружественный характер, наносящий вред Беларуси, ответ не заставит себя долго ждать. Уже видим, что происходит с портами той же Литвы или Латвии, а также с железными дорогами данных государств, – обратил внимание Сергей Клишевич.

Вместе с тем депутат уточнил, что из-за санкций в первую очередь страдает население тех же стран.

– Поэтому эти граждане должны думать следующий раз, когда пойдут на выборы, за кого голосовать: за людей, которые залезли в карман своего же населения, либо за тех, кто готов сотрудничать и двигать вперед дружбу наших стран, – сказал Сергей Клишевич.

Депутат также отметил, что санкции – это огромный удар по политическому имиджу тех сил, которые сегодня находятся у власти и негативно настроены по отношению к Беларуси.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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