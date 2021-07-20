Депутат Клишевич об ответе на санкции: вторую щеку мы никому подставлять не собираемся

обратил внимание Сергей Клишевич.Вместе с тем депутат уточнил, что из-за санкций в первую очередь страдает население тех же стран.– сказал Сергей Клишевич.Депутат также отметил, что санкции – это огромный удар по политическому имиджу тех сил, которые сегодня находятся у власти и негативно настроены по отношению к Беларуси.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.