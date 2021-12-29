Депутат: Год народного единства выкристаллизовал позицию населения – стране не нужны радикальные реформы

Такое мнение порталу sb.by высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по экономической политике Галина Лагунова.





Двигаться вперед нужно на основе сохранения и приумножения достигнутого ранее. В 2021 году было организовано много мероприятий, которые способствовали объединению нации. Различные общественно-политические и патриотические встречи, автомарафон «Символ единства», появление нового государственного праздника.

– Уходящий год выкристаллизовал позицию большинства населения – стране не нужны радикальные реформы. Празднование Дня народного единства – очередной шаг на пути консолидации нашего общества и успешного развития родной Беларуси. Мы должны ценить свою историю, традиции и национальный фундамент, который веками укреплялся в борьбе народа за единство и государственную независимость. И подрастающее поколение должно дорожить тем, что нас объединяет. Уверена, что определение патриотизма должно включать в себя эмоциональную составляющую – любовь и преданность Родине, выражающиеся в знании исторических и современных достижений Беларуси, поддержке ее духовно-нравственных ценностей, проявлении гражданской позиции, основанной на активном участии в деятельности институтов общества, – отметила Галина Лагунова.

В отсылке к истории не менее значим и современный контекст: белорусское общество должно быть единым перед лицом внешних угроз, чтобы отстоять право и дальше развиваться как независимое государство. Поэтому в этом году парламентарии приняли в двух чтениях законопроект «О геноциде белорусского народа», который поставил точку в дискуссиях о том, считать ли происходившее в годы войны геноцидом белорусского народа. Документ не только увековечивает память жертв, вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений, в том числе в СМИ, но и предусматривает ряд необходимых мер по признанию геноцида белорусского народа на международном уровне, поскольку сегодня не прекращаются попытки переписать историю и расставить другие акценты.

– Символично, что в конце года опубликовали результаты масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем». С особым вниманием я изучила срез общественного мнения. Год народного единства оказался таковым не только по духу, но и по своей сути, – уверена Галина Лагунова. – Как показал республиканский мониторинг, более 58% белорусов поддерживают необходимость изменений и дополнений Конституции, более 63% – планируют принять участие в референдуме. Ведь любые изменения проводятся в первую очередь для улучшения жизни наших граждан и более устойчивого развития нашей страны.